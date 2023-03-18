Ноттінгем покращив шанси Миколенка й Забарного у боротьбі за виживання в АПЛ, зазнавши поразки від Ньюкасла (1:2) у матчі-відкритті 28-го туру. Звіт читайте на "Футбол 24".

Ноттінгем Форест приймав Ньюкасл на "Сіті Граунд", маючи дуже важливе завдання. Команда була зобов'язана набирати очки, а бажано ще й перемагати – відрив від зони вильоту становив всього два залікових бали. "Сороки", своєю чергою, тримались у чотирьох пунктах від четвертої позиції, тож навіть нічия гостей не влаштовувала.

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"Лісоруби" провели доволі блідий матч, завдавши всього 5 ударів по воротах і награвши на 0,38 очікуваних голи. Тим не менш, саме вони відкрили рахунок на 26-й хвилині. Це екс-нападник Зорі – Денніс Бонавентуре – вистрілив з правого краю штрафного під поперечку.

Відіграти цей м'яч Ньюкаслу вдалося аж перед перервою зусиллями Ісака. До речі, новачок тайн-вірців за показником реалізації в АПЛ відстає лишень від Холанда – норвежець забиває раз на 76 хвилин, а швед має один гол на трохи більше 100 хвилин.

Александр міг покращити статистику в середині другого тайму, однак його гол скасували через офсайд. Відзначитись у воротах Ноттінгема ще раз гостям не вдавалося до самого завершення основного часу, однак у компенсований їм вдалося заробити пенальті. Ісак впевнено його реалізував, чим приніс перемогу "сорокам" – 1:2!

Таким чином, Ньюкасл набрав 48 очок, впритул наблизившись до топ-4. Ноттінгем Форест поки що тримається чотирнадцятим, випереджаючи Евертон Миколенка на одне очко, а Борнмут Забарного – на три. "Лісоруби" продовжили безвиграшну серію до шести матчів.

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