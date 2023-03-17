Матч-відкриття 18-го туру УПЛ між Металістом та Олександрією потішив чим завгодно, але не голами. Звіт читайте на "Футбол 24".

Руслан Ротань стартував у клубному футболі з трьох поспіль нічиїх, причому остання трапилась з Минаєм. Втрата очок у матчі з Металістом виглядала б зовсім провальною – тим паче, коли суперник протягом кількох місяців грає без зарплатні й тренується під керівництвом Руслана Фоміна. Принаймні, про це писали у ЗМІ, а результати це підтверджували (дві поразки у двох матчах навесні).

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Словом, поєдинок між харків'янами та олександрійцями в Ужгороді обіцяв бути або цікавим, або жахливим. Звісно ж, все пішло за другим варіантом. До перерви команди провели всього по три удари, а моментів створили ще менше.

"Жовто-сині" могли вийти вперед після закидання в штрафний, яке Ралюченко п'яткою підправив у ближній кут (Шевченко парирував). "Аграрії" ж мали вихід Ковальця віч-на-віч, однак Кирило не перекинув Єрмолова. Ось і вся гострота. Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

В другому таймі стало зовсім сумно. До 60-х хвилин реальних моментів взагалі не виникало (пригадується тільки небезпечне вривання Прядуна з прострілом, який вибив Цуріков). Швидкості залишались низькими.

Зрештою, під трансляцією почався "шакалячий експрес". Один із фанів у чатику написав, що такі поєдинки необхідно показувати полоненим оркам. Інші переживали, що збірна України на Вемблі зіграє так само, як Олександрія в Ужгороді – благо, тренер у цих команд один.

Навіть телережисерам набрид цей футбол, тож вони вирішили познімати літаки, які сідали в аеропорту.

Занудьгував навіть голкіпер харків'ян – Єрмолов. На 63-й хвилині він прийняв пас і вибив м'яч точно в Кожушка. Олександрійці не залишились у боргу, не зумівши покарати за цю помилку. Кожушко аж посміхнувся.

Із моментів в другому таймі можна пригадати перспективне вривання Кожушка на правий край штрафного, однак м'яч вибили з-під його ніг. Прядун відповів кволим дальнім ударом. Цей колисковий поєдинок не рятували навіть заміни, які проводили тренери, тож у підсумку все завершилось нульовою нічиєю.

Руслан Ротань їде на Вемблі, маючи за плечима чотири поспіль нічиїх в УПЛ. Олександрія проводжає його, залишаючись на п'ятій позиції – від четвертої, рівно як і від шостої, команду відділяють п'ять залікових балів. Металіст же перервав 3-матчеву серію поразок і набрав 17 пунктів, але не покинув зону перехідних матчів.

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