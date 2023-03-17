Тренерський штаб Динамо на чолі з Мірчею Луческу, схоже, вирішив послабити свого суперника.

"Жоден орендований динамівець за Зорю завтра не зіграє. Такі умови киян. Схоже, Луческу не потрібні зайві проблеми. Як, наприклад, у першому колі, коли перемогу супернику приніс свій же Бражко", – написав журналіст Ігор Бурбас.

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За "мужиків" на правах оренди виступають Сергій Булеца, Микита Бурда та Володимир Бражко. Хоч останній, за інформацією журналіста Дмитра Вєнкова, точно є у складі на завтрашню дуель.

Протистояння киян та луганців відбудеться 18 березня о 14:00. Зоря в УПЛ йде третьою, а Динамо – четвертим. Команд розділяє 1 заліковий бал.

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