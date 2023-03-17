Металіст та Олександрія (0:0) не виявили сильнішого у 18 турі УПЛ. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Перший тайм був доволі рівним, але по перерві куди цікавіше в атаці виглядали харків'яни. Перевагу у гол не вдалось конвертувати. Фінальні 0:0 на табло.

Олександрія розписала четверту поспіль нічию під керівництвом Ротаня – Металіст відібрав очки у "класичному" матчі УПЛ

Це четверта поспіль нічия Руслана Ротаня на чолі "містян". До цього були рахунки 3:3, 2:2 та 1:1. Олександрія залишилась п'ятою у турнірній таблиці УПЛ, набравши 28 залікових балів. Металіст йде 13-м з 17 пунктами.