Про своє рішення 34-річний німець етнічного турецького походження повідомив у соцмережах. Причиною називає часті травми, які переслідували його останніми місяцями.

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Месут подякував усім клубам та партнерам, з якими грав пліч-о-пліч, та заявив, що тепер приділятиме час своїй сім'ї – дружині Аміні та дочкам Еді й Елі.

Озіл розпочинав свою кар'єру в Шальке, звідки перебрався у Бремен. Успішні виступи привернули увагу Реала, за який награв 159 матчів, а потім і Арсенала (254 поєдинки).

Атакувальний хавбек покинув Лондон на початку 2021-го зі скандалом, але гра за Фенербахче й Істанбул Башакшехір не увінчалась великими успіхами.

У футболці збірної Німеччини Месут Озіл награв 82 поєдинки й виграв ЧС-2014 у Бразилії. Ще у його активі є 10 трофеїв: три з мадридцями, шість із лондонцями та один із бременцями.

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