Португальський нападник виступає за "синіх" на правах оренди, яка розрахована до кінця поточного сезону. Феліш хотів би залишитися в Англії та продовжити виступати за Челсі.

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За інформацією інсайдера Педру Алмейди, він уже повідомив мадридцям, що не хоче повертатися туди після закінчення терміну оренди. В угоді між Челсі та Атлетіко є пункт про викуп, але англійський клуб ще не вирішив, чи варто його активувати. Нагадаємо, що перед тим, як покинути іспанську команду в січні, Феліш продовжив свій контракт до 2027 року.

João #Felix has already informed Atlético Madrid that he doesn’t want to return to the Spanish club when his loan to Chelsea ends. ️ pic.twitter.com/qIignA9hqW — Pedro Almeida (@pedrogva6) March 22, 2023

Нападник в поточному сезоні зіграв за "синіх" в дев'яти матчах. В активі Жоау Феліша всього два голи у футболці Челсі.

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