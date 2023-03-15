Першим в історії Ліги чемпіонів пента-трик оформив Мессі. 24-річний Лео забив 5 ефектних голів у ворота Байєра в 1/8 фіналу ЛЧ-2011/12. Аргентинець двічі перекинув воротаря, отримавши паси на хід. Ще двічі шикарно пробив у кут і розіграв красиву комбінацію з Педро. Йому асистували всі зірки тієї Барселони: Хаві, Іньєста, Дані Алвес. Матч завершився з рахунком 7:1.

Другий пента-трик в активі Луїса Адріано. Бразилець забив 5 у ворота БАТЕ, а Шахтар виграв виїзний матч групового раунду Ліги чемпіонів-2014/15 (0:7). Перший і останній голи форвард поклав з пенальті, а от в трьох інших йому асистував В'ячеслав Шевчук. Адріано легко замкнув простріли лівого захисника та вписав своє ім'я в історію. Ще по голу забили Дуглас Коста та Алекс Тейшейра.

Ерлінг Холанд порівнявся з великим аргентинцем і форвардом Шахтаря, забивши 5 м'ячів у ворота Лейпцига в 1/8 Ліги чемпіонів. Голи норвежця не були вишуканими, але він продемонстрував головний бомбардирський талант – завжди опинятися в потрібній точці. Ерл відкрив рахунок з пенальті, а в кожному наступному випадку першим встигав на добивання. Йому лише 22.

Ман Сіті вийшов у 1/4 фіналу ЛЧ, забивши 7 голів Лейпцигу – Холанд оформив пента-трик, повторивши рекорд легенди Шахтаря