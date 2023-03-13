Мудрик допоміг Челсі обіграти Лестер, нарешті відзначившись гольовою передачею. Михайло навіть забив, але його гол скасували через офсайд. Зінченко вкотре вийшов у стартовому складі Арсенала, відіграв важливу роль в побудові атак, але результативними діями не відзначався. Миколенко ж отримав кілька хвилин після одужання від хвороби.

У Франції ж відбулось українське дербі – Марсель Маліновського завітав в гості до Страсбура, за який грає Едуард Соболь. Руслан долучився до одного з голів, але після його заміни провансальці втратили впевнену перевагу. Детальніше про все це дивіться у нашому відео на YouTube.