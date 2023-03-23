Словенія здобула вольову перемогу над Казахстаном в першому поєдинку кваліфікації до Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Казахстан – Словенія на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація. 1 тур

Група H

Казахстан – Словенія – 1:2

Голи: Самородов, 24 – Брекало, 47, Віпотнік, 78

Словенія могла вийти вперед на другій хвилині, але голкіпер потягнув непростий удар зі штрафного у нижній кут. Втім, саме казахи стали авторами першого забитого м'яча на відборі Євро-2024: Вороговський навісив з лівого флангу, а Самородов замкнув подачу на ближній стійці.

Стартував відбір на Євро-2024 – екс-динамівець з партнерами оформили вольову перемогу в Казахстані

Словенці відповіли на старті другого тайму – Брекало виграв боротьбу на другому поверсі після подачі кутового. А на 78 хвилині Віпотнік приніс перемогу Словенії, замкнувши довгу передачу Стояновіча.