"Я з першого дня у Вірменії хотів зв'язатися з Генріхом Мхітаряном. Просив керівництво, хотів поговорити з ним особисто. Дійшло до того, що я зв'язався з його екс-партнерами за Шахтарем. Пятов, Степаненко і Кривцов. Але Генріх відмовив у розмові. Сказав, що ухвалив рішення і змінювати його не буде.

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Я попросив свого помічника Романа Березовського поговорити з ним. Вони разом виступали свого часу. Я повернувся з Дубая, і Роман мені передав: "Васильовичу, я поговорив. Він просто сказав, що зі збірною завершив. Побажав Вірменії удачі і сказав, що не хоче змінювати рішення".

Я виходив на інших людей, просив зустрічі з Мхітаряном. Прилечу до нього прямо в Мілан, щоб просто поговорити. Він не захотів спілкуватися. Зі свого боку я вжив усіх заходів, зробив усе можливе. Втім, гравець не захотів зі мною розмовляти, ухвалив рішення. Я вважаю, що рішення Генріха Мхітаряна треба поважати. Це унікальний футболіст для Вірменії. Хлопці з Шахтаря казали, що дуже порядна людина. Я особисто не знаю, але будемо поважати його рішення", – резюмував Петраков на прес-конференції.

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