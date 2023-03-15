Незабаром збірна Вірменії розпочне підготовку до стартових матчів відбору на Євро-2024. Суперниками підопічних Олександра Петракова стануть Туреччина (25 березня) і Кіпр (28 березня).

Петраков викликав росіянина у збірну Вірменії на матч відбору Євро-2024

У цих поєдинках екс-тренер збірної України може розраховувати на 19-річного Грант-Леона Раноса. Нападник, який виступає за другу команду мюнхенської Баварії, отримав дозвіл грати за Вірменію. Найближчим часом він приїде у розташування збірної, інформує Федерація футболу країни.

Грант-Леон Ранос народився у Німеччині, але є вірменином за походженням. У 24-х матчах сезону за другу команду Баварії форвард забив 14 голів і віддав 8 асистів. Також в його активі 2 матчі (1 гол) у Юнацькій лізі УЄФА 2022/23.

Раніше Олександр Петраков викликав у збірну Вірменії кількох представників чемпіонату Росії, а також Наїра Тікнізяна, який грав за молодіжну команду країни-агресора.

Петраков у своїй стихії – побачимо Вірменію на Євро-2024?