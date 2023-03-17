"Я не виступаю за те, щоб прийдешня гра була політизована. Всі футболісти, які виступають за кордоном, добре знають свою історію, і я дуже добре знаю вашу історію. Але футбол не повинен політизуватися. Це ніяк не повинно впливати на гру.

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Пріоритет – це спорт та інтерес до нього. Я не за політику. Всі вони є досвідченими гравцями, які приїжджають з-за кордону. Вони з'явилися за кордоном не за власною волею. Всі знають свою історію", – цитує Петракова Radar.

Матч Туреччини та Вірменії, який відбудеться 25 березня у Єревані, має політичний підтекст. Відносини між країнами напружені як з історичних причин, так і через підтримку турками Азербайджану у конфлікті щодо Нагірного Карабаху.

Між країнами немає дипломатичних відносин і кордон між ними закритий. Вперше за 35 років його відкрили у лютому і то для пропуску гуманітарної допомоги. Водночас Анкара та Єреван ведуть переговори щодо покращення відносин.

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