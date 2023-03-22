"Підписання Жезуса і Зінченка – велика допомога. Вони були у чемпіонському складі Манчестер Сіті та вигравали АПЛ. Потім Жоржинью прийшов у січні, який виграв всі трофеї, крім англійської Прем'єр-ліги та Чемпіонату світу.

Захисник Арсенала вибув до кінця сезону – в Артети залишився один гравець на проблемну позицію

Але у нас також є такі люди, як Сака, Мартінеллі та Мартін Едегор, які не один рік виступають в АПЛ. Вони стали мудріші та мають міжнародний досвід. Тому я думаю, що в кожного є історія. Наразі все працює чудово, і ми пожинаємо плоди.

Артета дійсно дуже інтенсивний тренер. Він просто любить футбол, любить Арсенал, любить розвивати молодих гравців, що дивно. Він завжди придумає щось, щоб змусити нас рухатися вперед", – поділився думкою Арон Ремсдейл в інтерв'ю Evening Standard.

Нагадаємо, що Арсенал наразі посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ. Команда Мікеля Артети випереджає Манчестер Сіті на вісім очок. Олександр Зінченко в поточному сезоні відіграв за "канонірів" у 21 матчі АПЛ. В активі українця один гол та дві результативні передачі.

Арсенал видав 2 поспіль розгром у битві лондонців, помстившись за легенду – Зінченко і Вайт створили 2 голи, шоу Сака