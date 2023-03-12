Півзахисник "гірників" Георгій Судаков побідкався на відсутність нормальної підготовки до матчу 17-го туру УПЛ з Кривбасом через постійні переїзди.

"З нетерпінням чекаємо на цей поєдинок, знаємо, наскільки він важливий. Хочемо після такого матчу з Фейєнордом, де нам було важко грати у свою гру, перебудуватися і показати, як ми граємо в чемпіонаті, бо було трохи складно і психологічно, і налаштування, і переїзд.

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Важко казати щось про відновлення... Напевно, треба просто вимкнути голову і про це не думати, а в першу чергу думати про гру, а там побачимо, наскільки ми були виснажені.

Тренування на базі Кривбаса? Та яке тренування... Так, вийшли, розім'ялися. Всі розуміють, що після того, як ти проїхав добу в автобусі й літаку, важко щось тренувати. Після гри одразу їдемо до Кишинева, ночуємо, а потім летимо до Роттердама", – цитує Судакова офіційний сайт Шахтаря.

До слова, "гірники" просили криворіжців зіграти цей матч у Львові, аби спростити логістику й мати більше часу на відновлення, але Вернидуб і Ко відмовили, бажаючи повести поєдинок на власному полі

Нагадаємо, зустріч між Кривбасом та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 12 березня. Початок гри о 14:00.

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