Збірні Північні Македонії та Мальти зустрілися в першому турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2024. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація

Група С, 1 тур

Північна Македонія – Мальта – 2:1

Голи: Ельмас, 66, Чурлінов, 72 – Янкам, 85

Поки Англія била Італію в центральному матчі першого туру групи С, у Скоп'є з'ясовували стосунки інші суперники збірної України. Північна Македонія, яка наробила проблем нашій команді на Євро-2020 і не пустила Італію на чемпіонат світу-2022, приймала Мальту – головного аутсайдера квінтету.

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Перший момент створили саме мальтійці, але дальній удар виявився дуже неточним. Господарі відповіли проривом Еліфа Ельмаса – гравець Наполі пройшов трьох опонентів, але не зміг пробити. Зайков головою пробив вище після подачі кутового, а після гострого прострілу Барді м'яч ледь не влетів у ближній.

Здавалося, гол у ворота Мальти поступово назрівав, але балканці у другій половині тайму чомусь значно знизили тиск на ворота суперника. Ба більше, рідкісна контратака Мальти ледь не завершилася виходом віч-на-віч, проте Зайков ціною пошкодження зупинив суперника. Як наслідок, нулі після 45-ти хвилин у Скоп'є. Македонці мали перевагу, але на гол жодна з команд так і не награла.

На 59-й хвилині Міовскі заробив пенальті. Здавалося. У VAR була інша думка – жовта гравцю Північної Македонії за симуляцію. Але незабаром господарі таки забили. Міовскі скинув на Ельмаса, який у дотик потужно вгатив низом. Кіпер Мальти не врятував – 1:0.

Як це часто буває, після першого пропущеного гола аутсайдер поплив. За кілька хвилин Чурлінов, який вийшов на заміну, хитнув захисника і сильно пробив у ближній. Під завісу гри Янкам скоротив відставання Мальти, заштовхавши м'яч у ворота. Це був останній гол у матчі. 2:1 – македонці набрали перші очки в групі С.

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