На 41-й хвилині "бджоли" заробили пенальті і могли зробити рахунок 3:1. Втім, Оскар Трехо провалив обидві спроби – з першої програв дуель кіперу, а з другої вирішив котити Ісі Паласону, який вдарив над воротами.

"Це було суто їхнє рішення. Мене турбує проблема з пенальті, бо вони коштували нам багато очок (три поспіль не реалізовані). У чемпіонаті рівня Прімери борються усі команди. Відразу згадую пенальті проти Хетафе, який також міг принести нам перемогу. Тепер рахунок міг стати 3:1 – це не гарантія, але дуже важлива перевага.

Голи Циганкова і піжонський пенальті у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Жирона – 2:2

Я не розмовляв з Трехо та Ісі. Звичайно, мені таке не подобається. Такі речі потрібно обдумати, обговорити з холодною головою, тому ми зазвичай чекаємо наступного дня для аналізу. Зараз можу сказати, що ми не тренували таке виконання. Ми можемо це зробити, але спершу потрібно відпрацювати. Проблема пенальті мене непокоїть", – наводить слова Іраоли Marca.

Додамо, що Віктор Циганков оформив дубль і врятував для Жирони бодай очко, покаравши піжонів з Райо.

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