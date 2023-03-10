Полісся та Динамо обмінялись люб'язностями в коментарях під дописом в соцмережах.

Почалось все з того, що Полісся в коментарях під постом Брутального футболу щодо можливої участі Олександра Усика в іграх з Динамо позначило киян та поставивши питання: "Спиш?"

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Втім, "біло-сині" красиво відповіли житомирському клубу: "Полісся, ми заявимо Віталія Володимировича", позначивши акаунт легендарного екс-боксера, а нині мера Києва Віталія Кличка.

Нагадаємо, що Усик взяв участь на товариському турнірі у складі Полісся взимку 2023 року. Боксер вже неодноразово демонстрував бажання спробувати свої сили у футболі.

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