На 41-му році життя пішов із життя колишній воротар та тренер Андрій Лазарчук, повідомляє офіційний сайт Кривбаса.

Помер легенда Металіста, який брав з харків'янами Кубок СРСР

Причини смерті не уточнюються.

Нагадаємо, Лазарчук розпочинав професіональну кар'єру у Кривбасі у 1999 році. У 2002-му перейшов у Шахтар, але виступав переважно за молодіжні команди. Встиг пограти за харківський Геліос та кримський Ігросервіс. Також Андрій виступав у складі юнацької збірної України на Євро-2001. Завершив ігрову кар'єру у 2009 році.

З 2016-го – на тренерській роботі. Працював тренером воротарів у Кривбасі, Кристалі та Миколаєві.

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