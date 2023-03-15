Після мінімальної домашньої перемоги над Порту з рахунком 1:0 у Інтера була в Португалії лише одна мета – утримати здобутий результат. І команда Сімоне Індзагі з цим завданням впоралася, нехай і не без проблем.

Інтер вистраждав путівку у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Порту відверто не пощастило

Воротар "нерадзуррі" Онана став справжнім героєм зустрічі. Кілька разів камерунський голкіпер відверто рятував усю команду. А коли і він уже був безсилий, йому допомагали як польові гравці, так і каркас воріт. У компенсований до другого тайму час гравці Порту двічі влучали у штангу, а Дюмфріс вибив м'яч практично з лінії воріт.