Порту приймає Інтер у другому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ сезону 2022/23. Стартові склади дізнавайтесь у цій новині.

Дуель 22 лютого між італійською та португальською командами завершилась мінімальною перемогою перших (1:0). Голом на останніх миттєвостях відзначився Ромелу Лукаку. Сьогодні бельгієць знову на заміні у ролі джокера.

Порту – Інтер: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

В Україні офіційним транслятором найпрестижнішого євротурніру є MEGOGO, де й можна переглянути матч. Футбол 24 вже традиційно проведе текстовий онлайн головних подій.

Стартові склади команд

Порту: Кошта – Заїду, Маркано, Кардозу, Пепе – Галену, Груїч, Урібе, Еустакіо – Таремі, Еванілсон

Інтер: Онана – Бастоні, Ачербі, Дарміан – Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфріс – Джеко, Мартінес