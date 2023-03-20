Львів та Кривбас видали гру нервів з двома пенальті, вилученням, гонитвою у рахунку та пізнім голом.

Господарів від поразки врятував хавбек Олександр Бєляєв, якого львівський клуб взимку орендував у турецького Генчлербірлігі. М'яч у ворота криворіжців став для 23-річного гравця дебютним в УПЛ.

– Це була дуже важка гра. Ми розраховували і готувалися до такого. Очікували, що доведеться боротися за кожен м'яч – так все і сталося. Ми грали у більшості майже 60 хвилин. Звичайно, хотіли виграти, та, на жаль, сьогодні не вдалося.

– Чому не змогли перетворити чисельну перевагу у бажаний результат?

– Ми розуміли, що це наша суттєва перевага. Зокрема, на флангах отримали більше простору. Думали, що краще використаємо більшість.

– Схоже, у Кривбаса є ряд зауважень до арбітрів.

– Треба уважно переглядати повтори, але зараз точно можу сказати – обидва пенальті призначені справедливо. Стосовно решти не можу робити передчасні висновки.

– Ваша гольова атака розпочалася поруч із центральним колом, де ви розіграли м'яч. Далі чекали на підбір?

– Якщо чесно, то тренер завжди кричить, щоб я перебував у середині. Я послухався його, побіг у центр. Підібрав відскік, пробив і влучив.

– Підбір ви опрацювали, а тільки тоді вдарили. Варіант з ударом у дотик розглядали?

– Ні, праворуч набігав суперник, він вже накривав мене. Тож довелося підлаштувати під ліву ногу. Вдарив і забив неробочою ногою.

– Львову важко дається кожне здобуте очко. Ви все ще на останньому місці.

– Так, це тисне на нас. Команда має чітке завдання – залишитися у Прем'єр-лізі. Тому ми намагаємося зробити все, щоб його виконати. До того ж клуб забезпечив нас усім необхідним: база, хороші умови… Треба тільки вигравати і набирати очки.

– Під час зимової паузи команда підписала велику кількість новачків. Проблем із взаєморозумінням немає?

– Ми провели якісні збори у Туреччині. Майже півтора місяці займалися цим колективом, тому проблеми із зіграністю відсутні.

– У наступному турі до Львова їде Динамо, яке почало новий рік вкрай невдало. Львову теж треба перемагати.

– Безперечно, це буде дуже цікавий поєдинок. Я повернувся в Україну заради того, щоб спробувати себе на рівні якраз таких команд: Шахтаря, Динамо, СК Дніпро-1. Це один із аргументів, чому я тут. Тому з нетерпінням чекаю на матч з Динамо.

– Другий турецький дивізіон можна порівняти із нинішньою УПЛ?

– Це різні стилі. У нас більше боротьби. У Туреччині роблять ставку на атакувальний футбол, там багато вільних зон. А в Україні кожен суперник діє компактно, це зумовлює велику кількість боротьби та обмаль вільного простору.

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