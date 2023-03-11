Кривбас на своєму сайті відкрив продаж квитків на домашній матч 17-го туру УПЛ проти Шахтаря, який відбудеться у неділю, 12 березня.

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Вартість однієї перепустки становить 5 000 гривень. Всі зібрані кошти в рамках цієї акції будуть передані до фонду "Трибуна Героїв", який займається допомогою сім'ям загиблих ультрас.

"Спеціально заради цієї ініціативи ми звернулися до української Прем'єр-ліги та отримати всебічну підтримку нашої акції. Керівництво УПЛ погодилось передати нам 15 квитків, які є квотою Ліги. До цього ми додали ще 5 квитків з клубної квоти. Таким чином, ми виставляємо на продаж 20 благодійних квитків за ціною 5000 гривень кожен, щоб досягти нашої мети – зібрати 100 тисяч гривень для фонду "Трибуна Героїв", – йдеться у заяві прес-служби криворізького клубу.

Нагадаємо, згідно з регламентом, на стадіоні під час матчу може перебувати не більше 280 осіб, включаючи футболістів, тренерів та обслуговуючий персонал. Таку норму прийнято з міркувань безпеки.

До слова, у разі успішного продажу квитків вперше після початку повномасштабної війни матч української Прем'єр-ліги пройде з глядачами.

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