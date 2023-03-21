"Позаздрить соловйов українського футболу": Козловський висміяв журналіста, який припустив співпрацю Руха і Шахтаря
Бос Руха Григорій Козловський не оминув увагою слова Михайла Співаковського про потенційний перехід львівського клубу під крило Шахтаря
"Інсайди, яким позаздрить соловйов українського футболу. Ведучий "Татотаке" Михайло Співаковський недавно прогнозував перехід трьох гравців Руха до Динамо, а тепер заспівав про Шахтар. Схоже на якусь недолугу театральну постановку. З таким польотом фантазії і до рівня Бурбаса можна впасти. Нижче – тільки коти Леоненка зі своїми інсайдами", – написав Козловський на особистій сторінці у Facebook. Співаковський оперативно відповів у коментарі.
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"Шановний Григорію Петровичу, дякую за увагу, піар, каламбури та витрачений на мене і цей колаж час ВАШИМИ МЕДІЙНИКАМИ. А також за те, що ви запам'ятали, що я все ж таки працюю у ТаТоТаке, а не на Трибуні, як думали минулого разу. Мені насправді дуже приємно.
Дві прості думки особисто для вас:
1) Ніхто не говорив про те, що Рух продасть в Динамо трьох гравців. Мова була про інтерес з боку ДК. І Ви чудово знаєте, що це правда. Прошу не перекручувати мої слова.
2) По ситуації з Шахтарем – це не інсайд. Це версія. Ви маєте розуміти різницю. Рух МОЖЕ стати сателітом ШД, а може й НЕ СТАТИ.
Якщо не стане, особисто я буду дуже радий вашій незалежності. Якщо станеться, то ви праві, це буде постановка. Можливо, недолуга, а можливо, й доволі ретельно прорахована. Одне "але" – сценаристом, режисером, виконавцем головної ролі там буду не я. А ви та представники Шахтаря.
Якщо б ви відвідали вистави "Чорного Квадрату", ви б знали, що ми пишемо дотепніше. Але іноді, можливо, не так смішно. До речі, я вас запрошую до нашого театру, коли повернетесь в Україну. Скажемо так – для чистоти порівняння.
P.S. Одне питання. Якщо здійсниться прогнозоване нами у другій версії призначення Віталія Пономарьова на посаду тренера Руха, ви зможете також публічно визнати, що політ моєї фантазії повністю співпадає з вашою реальністю?" – поцікавився Співаковський.
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