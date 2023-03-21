"Інсайди, яким позаздрить соловйов українського футболу. Ведучий "Татотаке" Михайло Співаковський недавно прогнозував перехід трьох гравців Руха до Динамо, а тепер заспівав про Шахтар. Схоже на якусь недолугу театральну постановку. З таким польотом фантазії і до рівня Бурбаса можна впасти. Нижче – тільки коти Леоненка зі своїми інсайдами", – написав Козловський на особистій сторінці у Facebook. Співаковський оперативно відповів у коментарі.

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"Шановний Григорію Петровичу, дякую за увагу, піар, каламбури та витрачений на мене і цей колаж час ВАШИМИ МЕДІЙНИКАМИ. А також за те, що ви запам'ятали, що я все ж таки працюю у ТаТоТаке, а не на Трибуні, як думали минулого разу. Мені насправді дуже приємно.

Дві прості думки особисто для вас:

1) Ніхто не говорив про те, що Рух продасть в Динамо трьох гравців. Мова була про інтерес з боку ДК. І Ви чудово знаєте, що це правда. Прошу не перекручувати мої слова.

2) По ситуації з Шахтарем – це не інсайд. Це версія. Ви маєте розуміти різницю. Рух МОЖЕ стати сателітом ШД, а може й НЕ СТАТИ.

Якщо не стане, особисто я буду дуже радий вашій незалежності. Якщо станеться, то ви праві, це буде постановка. Можливо, недолуга, а можливо, й доволі ретельно прорахована. Одне "але" – сценаристом, режисером, виконавцем головної ролі там буду не я. А ви та представники Шахтаря.

Якщо б ви відвідали вистави "Чорного Квадрату", ви б знали, що ми пишемо дотепніше. Але іноді, можливо, не так смішно. До речі, я вас запрошую до нашого театру, коли повернетесь в Україну. Скажемо так – для чистоти порівняння.

P.S. Одне питання. Якщо здійсниться прогнозоване нами у другій версії призначення Віталія Пономарьова на посаду тренера Руха, ви зможете також публічно визнати, що політ моєї фантазії повністю співпадає з вашою реальністю?" – поцікавився Співаковський.

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