Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про особливий стимул для луганців у матчі 18-го туру з командою Мірчі Луческу (1:0).

"Після цього матчу Євген Геллер начебто пообіцяв команді хороші преміальні. Але ви знаєте, що таке хороші преміальні в Зорі?

"Рівна гра, а далі ви зрозуміли": Алієв саркастично відреагував на поразку Динамо від Зорі

Це те, що дають в Олександрії за кожну перемогу, до прикладу. Тобто Олександрія за перемогу над Минаєм отримала б стільки, скільки, я сподіваюся, отримають футболісти луганського клубу.

У Зорі премія взагалі за два матчі на сезон може бути – за Динамо і Шахтар. Зараз, можливо, ще за СК Дніпро-1, тому що ми розуміємо певні стосунки між інвесторами цих клубів", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Динамо в останньому турі поступилось Зорі з рахунком 0:1 і йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, набравши 33 очки. У луганців на чотири пункти більше.

Зоря переграла Динамо у матчі УПЛ – орендовані кияни помучили, жахіття команди Луческу без лідера і контраст замін