Агіма Адемі звинувачують у нецільовому використанні коштів Федерації футболу Косова, а також ухиленні від сплати податків.

Суд першої інстанції міста Пріштіна виніс рішення про домашній арешт на один місяць для президента Футбольної асоціації Косова. Про це повідомляє портал Zurnal.rs.

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Адемі обвинувачують у нецільовому використанні коштів Федерації та ухиленні від сплати податків. Його затримали у вівторок, а в середу ввечері його перевели до хірургічної клініки в Пріштіні через проблеми зі здоров'ям.

Лише кілька днів тому президента Футбольної асоціації Косова виправдали за аналогічним обвинуваченням від 2012 року, не пов'язаним із футболом.

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