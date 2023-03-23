Найбагатіший бізнесмен Великобританії Джим Реткліфф та катарський шейх Ясім бін Хамад Аль Тані надіслали офіційно покращені пропозиції щодо купівлі Манчестер Юнайтед. Обидва чоловіки сподіваються, що отримають рішення в кінці березня.

Катарський шейх готовий викласти за Манчестер Юнайтед астрономічну суму

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, у разі якщо пропозиції будуть прийняті до розгляду, сума контракту з продажу клубу буде рекордною в історії спорту. На цей час найбільша угода щодо купівлі спортивної команди була оформлена у 2022 році, коли клуб НФЛ Денвер Бронкос був проданий за 4,65 млрд доларів (3,75 млрд фунтів).

Sheikh Jassim and Sir Jim Ratcliffe have now officially sent improved second bids. If either is successful we'll see a record sports-club sale. Indicative offers were also above the £3.8bn paid for Denver Broncos. Groups hope to hear feedback before month is out. pic.twitter.com/sScLRvudxd — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 22, 2023

Родина Глейзерів не поспішає і також розглядає варіант залучення міноритарних інвестицій без продажу клубу. Катарців хочуть лише 100% акцій та інші варіанти не розглядають. Джим Реткліфф був присутнім на останній зустрічі з керівництвом Манчестер Юнайтед, він хоче не лише зібрати інформацію про клуб, а й встановити хороші стосунки. За даними англійських ЗМІ, цього разу пропозиції по Манчестер Юнайтед досягли або трохи перевищили 5 мільярдів фунтів.

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