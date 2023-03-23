Продаж Манчестер Юнайтед може побити рекорд – керівництво клубу отримало покращені пропозиції
Сім'я Глейзерів має ухвалити рішення до кінця місяця щодо продажу "червоних дияволів".
Найбагатіший бізнесмен Великобританії Джим Реткліфф та катарський шейх Ясім бін Хамад Аль Тані надіслали офіційно покращені пропозиції щодо купівлі Манчестер Юнайтед. Обидва чоловіки сподіваються, що отримають рішення в кінці березня.
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Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, у разі якщо пропозиції будуть прийняті до розгляду, сума контракту з продажу клубу буде рекордною в історії спорту. На цей час найбільша угода щодо купівлі спортивної команди була оформлена у 2022 році, коли клуб НФЛ Денвер Бронкос був проданий за 4,65 млрд доларів (3,75 млрд фунтів).
Родина Глейзерів не поспішає і також розглядає варіант залучення міноритарних інвестицій без продажу клубу. Катарців хочуть лише 100% акцій та інші варіанти не розглядають. Джим Реткліфф був присутнім на останній зустрічі з керівництвом Манчестер Юнайтед, він хоче не лише зібрати інформацію про клуб, а й встановити хороші стосунки. За даними англійських ЗМІ, цього разу пропозиції по Манчестер Юнайтед досягли або трохи перевищили 5 мільярдів фунтів.
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