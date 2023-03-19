Перед перервою Холанд оформив швидкий дубль, спочатку реалізувавши вихід віч-на-віч, а вже через 3 хвилини замкнув флангову передачу Фодена.

Ман Сіті жорстоко побив свою легенду в Кубку Англії – 14:0 з 9 голами Холанда за тиждень

По перерві Ерлінг забив у схожому стилі зі своїми голами у ворота РБ Лейпциг, зігравши на добиванні. Дуже простий гол забив Хуліан Альварес, Палмер зробив рахунок 5:0, зігравши на добиванні, а Альварес поставив ефектну крапку, посадивши захисника на п'яту точку та пробивши в дев'ятку зблизька.