Перемовини з батьком Лео Мессі просуваються повільно і сторони не можуть узгодити декілька пунктів. Парижани задумались над доцільністю нового контракту з аргентинцем, але в справу втрутився Емір Катару Тамім Аль-Тані, який дав чіткий сигнал Нассеру Аль-Хелаїфі та Луїшу Кампушу.

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Як стверджує Mundo Deportivo, катарські власники за будь-яку ціну хочуть продовжити контракт з Лео Мессі. Перехід аргентинця посприяв тому, що у команди з'явилось близько десяти нових спонсорів. Як вважають боси ПСЖ, після перемоги Аргентини на ЧС-2022 комерційні вигоди від співпраці стануть ще вищими. Сім'я Еміра хоче отримувати прибуток від цього.

Продовження угоди з Мессі ставить керівництво парижан у складне становище. Через фінансові труднощі, якщо аргентинець залишиться в клубі, ПСЖ не матиме можливості посилити свій склад, але це є й однією з останніх вимог аргентинця.

Цього сезону у 35-річного нападника 18 голів та 17 результативних передач у 32 іграх за ПСЖ у всіх турнірах.

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