"Взимку був інтерес Брайтона до Матвієнка, але навіть якби ми не продали Мудрика, цей трансфер не мав шансів відбутись. Те, що давав Брайтон, ситуацію не змінило б. Пропонували 16 млн та якісь бонуси. Це несерйозно загалом.

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Підписання Різника? Усі ми бачимо інтерес до Трубіна. Розуміємо, що ця історія може закінчитися його продажем улітку. Ми зважуємо ці ризики. Але щодо Різника ми давно вели переговори. Років зо два вже. Не могли домовитись. Але зараз досягли згоди.

Хто ще, слідом за Трубіним, може залишити клуб улітку? Ті, хто до початку війни ще на лаві сиділи, а зараз стали головними дійовими особами. Подивіться, який футбол вони демонструють. Бондар, Судаков, Бондаренко, Криськів та інші. На них буде попит.

Вже телефонують щодо деяких футболістів. Але я навіть не обговорюю це. Мене запитують, скільки вони коштують, – а я відповідаю, що ми їх не продаємо. Чому? Ще не час. Вони ще не дійшли до свого піку форми. Ще не час про трансфери говорити. Я розумію клуби, які телефонують. Працюють скаути, вони бачать потенціал футболістів. Вони розуміють, що краще прийти зараз і купити у 10 разів дешевше. Ніж потім купувати у нас за 100 млн. Але й ми це розуміємо.

Чи продали Мудрика на піку? Я не сказав би, що продали на піку розвитку його таланту. Але ми його продали на піку фінансовому. Такі гроші навіть у мирний час важко заробляти", – сказав Палкін у коментарі Tribuna.

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