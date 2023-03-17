Величезна перевага французів призвела до гола на 30-й хвилині. Кефрен Тюрам розрізним пасом знайшов Лаборда, а той елегантно перекинув Коваля.

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В дебюті другого тайму Моффі подвоїв перевагу Ніцци. За хвилину ланцюжок помилок оборони "орлят" дозволив забити Тапсоба, але це був останній успіх Шерифа в дуелі та євросезоні. Біляль Браїмі виконав контрольний в голову молдован. Форвард Ніцци ефектно протягнув м'яч і викотив на вільний простір Моффі. Жадібний Терем захотів оформити дубль, замість передачі влучив у стійку, але круглий відлетів до того-таки Браїмі – 3:1.