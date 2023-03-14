Чемпіонат Данії, 21 тур

Раннерс – Орхус – 1:2

Голи: Камара, 87 – Дуелунд, 45+2, Мортенсен, 53 (пен.)

Поєдинок був дуже важливим, оскільки обидві команди боролися за чемпіонську групу. Перемога гарантувала вихід у верхню шістку, а поразка змушувала боротися в останньому турі перед поділом.

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Одним з героїв зустрічі став Міккел Дуелунд, який має контракт з Динамо до літа, але майже 2 роки захищає кольори інших клубів. У січні хавбек покинув Неймеген і повернувся в рідне місто. Саме Міккел відкрив рахунок в компенсований до першого тайму час. Партнер двічі відборовся в центрі поля і передав м'яч хавбеку Орхуса, який чудово пробив з-за меж карного майданчика.

Mikkel Duelund doing his to secure AGF's spot in the top six #sldk #ultratwitteragf pic.twitter.com/PTuKueqjVi — Danish Scout (@DanishScout_) March 13, 2023

В дебюті другого тайму гості подвоїли перевагу і лише під завісу дозволили Раннерс відквитати один м'яч. Орхус вискочив на четверту сходинку та вже точно продовжить боротьбу в чемпіонській групі.

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