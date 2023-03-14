Провальний легіонер Динамо відзначився голом після зміни клубу – відео розкішного удару
Півзахисник Міккел Дуелунд часом демонструє, за що Динамо віддавало 4 мільйони євро.
Чемпіонат Данії, 21 тур
Раннерс – Орхус – 1:2
Голи: Камара, 87 – Дуелунд, 45+2, Мортенсен, 53 (пен.)
Поєдинок був дуже важливим, оскільки обидві команди боролися за чемпіонську групу. Перемога гарантувала вихід у верхню шістку, а поразка змушувала боротися в останньому турі перед поділом.
Діалло виграв молодіжний Кубок Африки – динамівець як капітан підняв трофей, партнери забрали інші нагороди
Одним з героїв зустрічі став Міккел Дуелунд, який має контракт з Динамо до літа, але майже 2 роки захищає кольори інших клубів. У січні хавбек покинув Неймеген і повернувся в рідне місто. Саме Міккел відкрив рахунок в компенсований до першого тайму час. Партнер двічі відборовся в центрі поля і передав м'яч хавбеку Орхуса, який чудово пробив з-за меж карного майданчика.
В дебюті другого тайму гості подвоїли перевагу і лише під завісу дозволили Раннерс відквитати один м'яч. Орхус вискочив на четверту сходинку та вже точно продовжить боротьбу в чемпіонській групі.