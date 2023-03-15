"Ми ще не обговорювали недільний поєдинок з Аяксом (відстань між командами у чемпіонаті Нідерландів становить три очки, – прим.). Ми знаємо, наскільки цей матч буде важливим, але нас чекає завтрашній вечір.

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Якщо з Шахтарем все складеться добре, ми підійдемо до битви з Аяксом з більшою впевненістю. Але пройти Шахтар буде важким завданням. На виїзді ми домінували, але пропустили незаслужений гол. Однак, в підсумку, все залежить від результату.

На щастя, тепер ми граємо вдома, з нашими вболівальниками. Якщо ми продемонструємо такий самий менталітет, як і в гостях, то, сподіваюсь, зможемо пройти на один раунд далі", – цитує Джаханбахша fr12.nl.

Нагадаємо, перший поєдинок між Шахтарем та Фейєнордом у Варшаві завершився з рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 16 березня. Початок зустрічі о 19:45.

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