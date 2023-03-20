Як інформує Le10sport.com, паризький клуб оцінює талант грузинського вінгера в 180 мільйонів євро і всерйоз розглядає можливість заплатити цю суму. Це – у 18 разів більше, ніж Наполі заплатив за Кварацхелію минулого літа.

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Повідомляється, що парижани занесли Хвічу в число своїх пріоритетних цілей на літнє трансферне вікно. Відповідно, трансфер сенсації Серії А може стати другим найдорожчим в історії футболу. 180 мільйонів євро – стільки ж ПСЖ платив за Кіліана Мбаппе, а дорожче обійшовся лише Неймар – 222 млн.

Інтерес до Кварацхелії проявляють й інші європейські гранди – цього сезону гравець забив 13 м'ячів і оформив 15 гольових передач у складі Наполі.

Нагадаємо, Хвіча у складі "партненопейців" продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів, із якої ПСЖ вже вилетів. У 1/4 фіналу неаполітанці зіграють проти Мілана.

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