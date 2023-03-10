ПСЖ другий рік поспіль вилетів з ЛЧ на стадії 1/8 фіналу. Цього сезону кривдником столичного французького клубу стала Баварія, яка здобула дві перемоги (1:0, 2:0). Та навіть це не похитнуло позиції Гальтьє, стверджує Le Parisien.

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Крістоф залишається і далі очолювати колектив. Парижани можуть звільнити 56-річного фахівця за умови, якщо команда не виграє Лігу 1 сезону 2022/23. Під "скорочення" потрапить і футбольний радник Луїш Кампуш.

Наразі Гальтьє не повинен мати причин для хвилювання, адже ПСЖ лідирує чемпіонаті, випереджаючи на 8 очок Марсель Руслана Маліновського, який йде другим. Окрім ЛЧ, парижани вилетіли ще й з Кубка Франції, тож вони можуть повністю зосередитись на Лізі 1.

Нагадаємо, французький фахівець очолив команду Мессі, Неймара і Мбаппе влітку 2022 року. Його контракт розрахований до червня 2024-го.

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