Паризький гранд шукає можливості для підсилення, щоб нарешті перемогти у Лізі чемпіонів.

Виліт від Баварії в 1/8 фіналу ЛЧ спонукав керівництво французького клубу замислитись над кроком, який сприятиме перемозі у найпрестижнішому євротурнірі. Ним може стати підписання Ерлінга Холанда, повідомляє Mundo Deportivo.

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Потенційний прихід форварда Манчестер Сіті означає, що столичному гранду доведеться вивільнити фонд заробітної плати, щоб відповідати вимогам фінансового фейр-плею та уникнути санкцій. Через це не виключеною є ймовірність відходу Ліонеля Мессі та Серхіо Рамоса, контракти яких завершуються влітку. Продати можуть і Неймара.

Поки зрозумілим є одне – ПСЖ доведеться докласти чимало зусиль, щоб підписати Ерлінга. Проте навіть сума у 200 мільйонів євро не є перешкодою для парижан, які готові викласти її за норвежця.

Нагадаємо, Сіті заплатив за 22-річного бомбардира 60 млн. Цього сезону Холанд награв 35 матчів за "містян", у яких відзначився 34 голами й 5 асистами.

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