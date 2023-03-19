Франція, 28 тур.

Аяччо – Монако – 0:2

Голи: Бен-Єддер, 27, Діатта, 84

Монпельє – Клермон – 2:1

Голи: Ваі, 61, 73 – Кауї, 32

Ніцца – Лор’ян – 1:1

Голи: Лоборд, 79 – Мейте, 30

Страсбур – Осер – 2:0

Голи: Ньямсі, 5, Діалло, 85

Незабитий пенальті: Діалло, 21

Труа – Брест – 2:2

Голи: Ріпар, 33, Лопеш, 37 – Леє-Мелю, 29, Кастільйо, 75

ПСЖ – Ренн – 0:2

Голи: Токо-Екамбі, 45, Калімуендо, 48.

Недільна програма у чемпіонаті Франції розпочалася на Корсиці. Аяччо приймав Монако, який три матчі поспіль не міг перемогти в Лізі 1. В цьому турі у підопічних Клемана не виникло труднощів. Два голи влетіли в ворота корсиканців, що дозволило монегаскам набрати три пункти.

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Монпельє продовжує свою серію без поразок, яка наразі складає шість матчів. Команда Мішеля Дер Закаряна обіграла вдома Клермон. Дубль у свій актив записав молодий нападник Ваі. В цьому сезоні 20-річний гравець у 24 матчах забив 12 голів. Ніцца змогла вирвати у кінці матчу нічию з Лор'яном. Страсбур впевнено здолав суперника в битві за виживання – Осер. Едуард Соболь з'явився на полі аж на 83 хвилині. А Труа поділив очки з Брестом.

Головний матч туру відбувався в Парижі, в якому підопічні Гальтьє приймали Ренн. Для ПСЖ бретонці важкий суперник, а зустрічі з їхнім тренером часто закінчуються розпачем для парижан. Цей матч винятком не став. Попри те, що господарі поля володіли ініціативою і мали декілька гарних моментів, забили саме гості. Наприкінці першого тайму Карл Токо-Екамбі з меж штрафного майданчика зробив рахунок на користь своєї команди. На початку другої половини зустрічі неприємності парижан продовжилися. Кривдником став вихованець ПСЖ Арно Калімуендо. Команда Гальтьє намагалася відігратися, але жоден із 16 ударів не приніс бажаного результату. Втрата очко лідером чемпіонату дає шанс Марселю скоротити відставання у турнірній таблиці. Нагадаємо, що Маліновський і Ко зіграє проти Реймса 19 березня. Початок матчу о 21:45 за Києвом.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ

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