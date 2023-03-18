У суботу 25-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 25-й тур

Аугсбург – Шальке – 1:1

Голи: Майєр, 51 – Бюльтер, 90+1 (п.)

Вилучення: Деміровіч, 54 (Аугсбург, червона картка)

Бохум – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Масовіч, 49

Хоффенхайм – Герта – 3:1

Голи: Крамаріч, 23 (п.), 37 (п.), Бебу, 51 – Йоветіч, 90+2

Вилучення: Даббур, 71 (Хоффенхайм, червона картка)

Штутгарт – Вольфсбург – 0:1

Гол: Мармурш, 56

Борусія Д – Кельн – 6:1

Голи: Геррейро, 15, Аллє, 17, 69, Ройс, 32, 70, Мален, 36 – Зельке, 42

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Аугсбург у меншості втратив перемогу над Шальке. Перший тайм минув без голів, а по перерві мюнхенці вийшли вперед. Деміровіч, який асистував Майєру, через три хвилини отримав червону картку за грубу гру і залишив "фуггерів" у меншості. Гельзенкірхенці кинулись відігруватись і таки змогли реалізувати чисельну перевагу – вже у доданий час Бюльтер з пенальті відновив статус-кво і зробив рахунок остаточним.

Бохум з Іваном Ордецем у складі створив справжню сенсацію, відібравши очки в РБ Лейпциг. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий Масовічем одразу по перерві. Титанічні зусилля "биків" відігратись не дали результату – команда Марко Розе гальмує і відпускає Борусію Д у відрив. Натомість Бохум здобув другу перемогу поспіль і остаточно покинув зону вильоту.

Хоффенхайм у битві аутсайдерів розбив Герту. Долю матчу віришили два пенальті від Крамаріча у першому таймі. По перерві Бебу довів перевагу господарів до розгрому. В середині другого тайму Даббур залишив Хоффе у меншості, але змінити хід поєдинку за такого рахунку берлінцям було вкрай важко. Йоветічу у доданий час вдалось забити гол престижу, підсолодивши гіркоту поразки.

У ще одному поєдинку Вольфсбург на виїзді мінімально здолав Штутгарт. "Шваби" продовжили безвиграшну серію до чотирьох матчів і продовжують ділити останню сходинку з Шальке.

В останньому матчі дня Борусія Д розтрощила Кельн. "Джмелі" забили у ворота Марвіна Швебе шість м'ячів (Аллє та Ройс оформили дублі, а Мален та Геррейро відзначились двійкою асистів), отримавши у відповідь гол престижу. Чергові три очки дозволили команді Едіна Терзіча піднятись на вершину Бундесліги (Баварія свій поєдинок проведе у неділю).

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