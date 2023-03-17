Сьогодні, 17 березня, відбулось жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів. В 1/4 Челсі протистоятиме мадридському Реалу.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Мудрик проти Луніна, мегабитва для Гвардіоли

Прес-служба "синіх" перед тренуванням вирішила запитати Михайла Мудрика, що він думає про "бланкос". Відповідь 22-річного вінгера була лаконічною: "Дуже цікаво". Це все, що сказав українець, після чого побіг на заняття.

Переможець дуелі Челсі – Реал у півфіналі ЛЧ гратиме з сильнішим із пари Манчестер Сіті – Баварія. Матчі англійської та іспанської команд відбудуться 12 та 18 квітня.