Мадридський Реал приймає Ліверпуль у вирішальній битві за чвертьфінал ЛЧ. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Перед першим матчем проти Ліверпуля мадридці відставали від Барси на вісім очок та провели серію неоднозначних матчів. Деякі вболівальники справедливо могли подумати, що Реал вже не той – тим паче, що у групі ЛЧ "вершкові" теж не вражали.

Те, що сталося потім на Енфілді, ви всі бачили. 9 ударів, 5 голів. Ніколи в історії турніру не було такої статистичної пропорції. Що ж англійцям робити тепер, коли за плечима рахунок 2:5?

Насправді списувати мерсисайдців до стартового свистка не варто. Одного разу вони вже вилазили із "мінус три" – так, мова про матч з Барселоною на Енфілді. Тоді "червоні" зіграли максимально агресивно й ризиковано. Команда інтенсивно тиснула без м'яча, а при позиційному наступі залишала позаду хіба що центрбеків. Каталонці створили кілька класних моментів на контратаках, однак ризик Ліверпуля себе виправдав.

У поточному сезоні Юрген Клопп змушений був експериментувати зі схемами та моделями гри, але у першій зустрічі з Реалом німець повернувся до своєї класики. Трійка форвардів агресивно пресингувала, в атаці знову запалював трикутник Салах-Трент-Хендо, туди ж приходив Фабінью. За перші 30 хвилин на Енфілді "червоні" порвали "бланкос", забивши двічі й дивом не влаштувавши розгром.

З того часу Ліверпуль зміцнішав. У чотирьох останніх турах АПЛ мерсисайдці стали лідерами за показником очікуваних голів, а за інтенсивністю пресингу вони перевершили навіть Ман Сіті (тільки у Борнмута вищі цифри). Якщо взяти до уваги тільки топів, то за пропущеними голами "червоні" поступаються лише Тоттенхему й Сіті.

Так, при цьому команда програла Борнмуту й розписала нулі з Вулверхемптоном – однак за очікуваними очками в цей період підопічні Юргена Клоппа лідирують в АПЛ. Зрештою, Ліверпуль розгромив Манчестер Юнайтед з рахунком 7:0. Ну хіба такий колектив не зможе відіграти три м'ячі на Бернабеу?

З огляду на останні результати, шанси дійсно є. Реал зазнав поразки в Ель Класіко (0:1), хоча тотально домінував над Барселоною. У доволі рівному дербі проти Атлетіко мадридці розписали нічию (1:1), після чого сталися 0:0 з Бетісом – і не сказати, що "вершкові" точно заслужили на перемогу. Лишень на вихідних вдалося впевнено розбити Еспаньйол, який бореться за виживання.

Але невже все так погано? Ось тут для Ліверпуля починаються неприємні новини. Нинішній Реал відверто береже сили під ЛЧ – показовою стала відсутність Бензема у останньому матчі, адже в нього виникли невеличкі проблеми зі здоров'ям. Ніхто не став ним ризикувати.

Крім того, у настільки важливих матчах Карло Анчелотті сміливо експериментував зі схемами та моделями гри. Проти Барси, наприклад, "вершкові" спробували інтенсивний пресинг – і він працював! У мадридському ж дербі Реал відточив нову модель білд-апу, в якій Кроос і Себальйос опускались до центрбеків і керували купою трансформацій. Це давало шалену гнучкість у першій фазі позиційної атаки.

Якщо ж повертатись до протистояння з Ліверпулем, то варто згадати, як Карло Анчелотті перегорнув першу зустріч. В останні 15 хвилин ентренадор попросив Вінісіуса опускатись нижче й допомагати при обороні, а на старті другого тайму італієць поміняв місцями центрхавів – Вальверде змістився лівіше й став покривати великий простір, дозволивши Вінісіусу залишатись у високій позиції. Модріч же опинився у комфортних умовах праворуч.

Дані перестановки (разом з появою Начо) вбили шалений пресинг Ліверпуля й залишили мерсисайдців без переваги в опорній зоні. Правий фланг атаки також почав задихатись. Все це провокувало купу втрат, а вони дозволили Реалу порвати англійців на контргрі.

Як з цією проблемою буде боротись Юрген Клопп? У домашньому поєдинку він не дав ради адаптаціям Реала. Німець спробував освіжити пресинг, замінивши двох форвардів, але це не принесло жодних дивідендів. Не факт, що у Ліверпуля є чим відповісти на подібну тактику – команда намагалась щось вигадати по ходу сезону, однак це загнало її на 10-ту позицію в АПЛ.

Саме тому ніхто не вірить у камбек Ліверпуля, але подивимось. Не віриться, що "червоні" здадуться Реалу без бою – а значить сьогодні на нас очікує надзвичайно цікава битва.

Кадрова ситуація

Єдиним травмованим з основи Реала залишається Алаба, який травмувався у першому поєдинку проти Ліверпуля (5:2). Австрієць у заявку не потрапив.

Натомість, Бензема і Менді провели друге поспіль тренування у загальній групі – якщо не виникне форс-мажорів, обоє будуть доступні для Анчелотті на матч проти Ліверпуля.

У лазареті мерсисайдців залишаються Алькантара та Діас, які заліковують травми. До їхньої відсутності вже звикли, а от втрата Хендерсона є катастрофічною – капітан надзвичайно важливий для пресингу та комбінацій на правому фланзі. Сьогодні він не зіграє через хворобу.

Під питанням залашається участь Кейта та Гомеса. Крім того, останнє тренування через проблеми з привідним м'язом пропустив Байчетіч. Словом, "червоним" не позаздриш.

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Ліверпуль

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо – Модріч, Чуамені, Кроос – Вальверде, Бензема, Вінісіус

Ліверпуль: Аліссон – Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Елліотт, Фабінью, Мілнер – Салах, Гакпо, Дарвін Нуньєс

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

У камбек Ліверпуля після втрати Хендерсона повірити важко. Джордан має прекрасну зіграність з Александером-Арнольдом і Салахом, а також здорово пресингує. Юрген Клопп заявив, що сьогоднішній поєдинок вимагає максимальної концентрації та інтенсивності від центральних півзахисників – а там із беззаперечних лідерів залишився тільки Фабінью.

Мерсисайдці будуть намагатись тиснути якомога агресивніше. Можливо, вони навіть заб'ють гол, однак навряд чи залишаться без пропущених м'ячів. Перший матч показав відсутність важелів для стримання контратак Реала, та і по ходу сезону "червоні" нічого цікавого в даному плані не продемонстрували. А контратаки точно будуть – ЛІверпулю треба відігруватись, а значить ризикувати, відкриваючи простір за спинами.

Ідеальний сценарій для "королівського клубу". Звісно, дива трапляються, однак якщо вже ставити на конкретний результат – то тільки на прохід Реала. Це об'єктивно й логічно.

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