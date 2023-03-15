Реал Мадрид – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
15 березня 2023 - Читать на русском
Мадридський Реал приймає Ліверпуль у вирішальній битві за чвертьфінал ЛЧ. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між мадридським Реалом та Ліверпулем проходить на стадіоні Саньяго Бернабеу, стартувавши о 22:00. Перша зустріч між командами завершилась розгромною перемогою "вершкових" – 5:2. Трансляцію поєдинку проводить MEGOGO.
Реал Мадрид – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Реал Мадрид:
Ліверпуль:
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