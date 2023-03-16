Матч-відповідь між Реалом і Ліверпулем на Сантьяго Бернабеу вийшов не таким результативним, як на Енфілді. Згідно зі статистикою компанії Opta, за перший тайм команда Карло Анчелотті завдала по воротах Ліверпуля 9 ударів, і жодного разу не забила. При цьому стільки ж ударів по воротах "червоних" гравці Реала завдали по воротах Ліверпуля у виїзному матчі – і забили при цьому п'ять м'ячів.

Реал вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, впевнено перегравши Ліверпуль у матчі-відповіді

Карім Бензема забив свій 33-й гол на стадії плей-офф Ліги чемпіонів. За цим показником француз поступається лише Кріштіану Роналду (67 голів) і Ліонелю Мессі (49 голів).

За сумою двох зустрічей Ліверпуль програв Реалу з рахунком 2:6. Це – найбільша невдача мерсисайдців за підсумками двоматчевого протистояння в раунді плей-офф Ліги чемпіонів в клубній історії.