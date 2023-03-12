Реал оголосив про готовність взяти участь в судовому процесі проти Барселони – Лапорта заявляє про змову
Реал висловив стурбованість через справу Барселони про корупцію. Лапорта закликає зберігати спокій.
Рада директорів мадридського Реала опубліквала заяву, в якій оголосила про свій намір виступити в процесі проти Барселони. Нагадаємо, що прокуратура Барселони подала позов на клуб та його колишніх президентів Жозепа Бартомеу та Сандро Роселя у справі про можливу корупцію при виплатах колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.
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"Рада директорів футбольного клубу Реал Мадрид на засіданні дізналася про серйозні звинувачення, висунуті прокуратурою Барселони проти футбольного клубу Барселона, двох її президентів Хосепа Марії Бартомеу та Сандро Роселя, а також колишніх директорів Альберта Солера та Оскара Грау, на підставі потенційних злочинів, серед іншого, корупції у сфері спорту, в рамках відносин, встановлених згаданим клубом з колишнім віце-президентом технічного комітету арбітрів Хосе Марією Енрікесом Негрейрою.
Реал Мадрид висловлює глибоку стурбованість серйозністю фактів і підтверджує свою повну впевненість у діях правосуддя та погодився, що, захищаючи свої законні інтереси, він з'явиться в процесі, як тільки суддя відкриє його для всіх сторін", – йдеться в офіційній заяві Реала.
Жоан Лапорта написав у своїх соцмережах, що Барселона стала жертвою кампанії, яка залучає всіх, щоб завдати шкоди репутації клубу. Президент каталонців наголосив, що керівництво буде захищати Барселону і доведе її невинність.
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