"Вершкові" вважають, що трансфер норвезького нападника буде пріоритетною метою на 2024 рік, незалежно від того, чи вдасться підписати Кіліана Мбаппе, чи ні. Реал робить підготовчі кроки, щоб зайняти найкращу позицію в перемовинах у випадку, якщо гравець вирішить залишити Манчестер Сіті наступного літа.

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Мадридці бачать у Холанді ідеальну заміну Каріму Бензема. За інформацією AS, трансфер обійдеться клубу від 220 до 240 мільйонів євро. Реал розраховує об'єднати Холанда, Мбаппе та Вінісіуса у своїй лінії атаки. До 2024 року клуб розвантажить зарплатну відомість – відхід Каріма Бензема, Тоні Крооса, Едена Азара та Луки Модріча дозволить мадридцям економити 50 мільйонів євро на зарплаті. Вважається, що ці кошти можуть бути витрачені на виплати Ерлінгу та Кіліану.

У поточному сезоні АПЛ Холанд провів 26 матчів, забив 28 голів та віддав п'ять результативних передач. В Лізі чемпіонів норвежець записав у свій актив десять голів в шести матчах.

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