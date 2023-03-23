Реал планує підписати Холанда за неймовірну суму – мадридський клуб мріє про зіркове тріо в атаці
Керівництво Реала має намір втілити амбітний план, щоб зробити свою лінію атаки винятковою.
"Вершкові" вважають, що трансфер норвезького нападника буде пріоритетною метою на 2024 рік, незалежно від того, чи вдасться підписати Кіліана Мбаппе, чи ні. Реал робить підготовчі кроки, щоб зайняти найкращу позицію в перемовинах у випадку, якщо гравець вирішить залишити Манчестер Сіті наступного літа.
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Мадридці бачать у Холанді ідеальну заміну Каріму Бензема. За інформацією AS, трансфер обійдеться клубу від 220 до 240 мільйонів євро. Реал розраховує об'єднати Холанда, Мбаппе та Вінісіуса у своїй лінії атаки. До 2024 року клуб розвантажить зарплатну відомість – відхід Каріма Бензема, Тоні Крооса, Едена Азара та Луки Модріча дозволить мадридцям економити 50 мільйонів євро на зарплаті. Вважається, що ці кошти можуть бути витрачені на виплати Ерлінгу та Кіліану.
У поточному сезоні АПЛ Холанд провів 26 матчів, забив 28 голів та віддав п'ять результативних передач. В Лізі чемпіонів норвежець записав у свій актив десять голів в шести матчах.
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