В рамках програми дня у 25-му турі Ла Ліги 2022/23 провели кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 25-й тур

Мальорка – Реал Сосьєдад – 1:1

Голи: Лі Кан Ін, 50 – Фернадес, 3

Вилучення: Меріно, 90

Севілья – Альмерія – 2:1

Голи: Окампос, 45+2 (п.), Ламела, 73 – Акіємі, 2

Вільяреал – Бетіс – 1:1

Голи: Піно, 55 – Іглесіас, 38

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Реал Сосьєдад знову зазнав фіаско, не зумівши переграти Мальорку. Хоча поєдинок починався вдало – вже на 3-й хвилині Карлос Фернандес вивів басків уперед. Йому асистував Давід Сілва, який віддав 3 асисти в чотирьох останніх матчах Ла Ліги. Стільки ж, скільки й у 36 поєдинках до цього.

Втім, за рівної кількості ударів (8-8) Мальорка була втричі гострішою, що вилилось у гол Лі Кан Іна на 50-й хвилині. "Чуріурдін" так і не змогли повернути лідерство, а на 90-й хвилині Меріно ще й у меншості її залишив. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Реал Сосьєдад не зміг виграти у четвертому поєдинку Ла Ліги поспіль, а загалом у басків всього 1 перемога в 9-ти останніх матчах.

Севілья у дуелі аутсайдерів на своєму полі здолала Альмерію. Акіємі шокував нервіонців вже на другій хвилині і господарі побігли відігруватись. Тричі вони вимагали пенальті і лише у доданий до першого тайму час арбітр задовольнив їх прохання – Окампос з позначки забив гол у роздягальню.

В середині другого тайму Ламела вивів "червоно-білих" вперед і підопічні Хорхе Сампаолі вже не відпустили свої три очки. Звитяга підняла Севілью одразу на 5 позицій – відтепер вони тринадцяті, Альмерія – передостання.

Вільяреал у рідних стінах розписав нічию з Бетісом. Рахунок відкрили гості внаслідок помилки Рейни – він не зафіксував м'яч у руках після кволого удару Родрі, дозволивши Іглесіасу зіграти на добиванні. Відіграти цей гол левантійці змогли вже по перерви внаслідок шикарної діагоналі Терраца на лівий край штрафного. Піно прийняв її й вистрілив у точно під дальню стійку. 1:1!

Бетіс після цього взагалі не створив чогось небезпечного, однак і Вільяреал не вразив у атаці. У підсумку, нових голів вболівальники не побачили. Нічия залишила команди на старих місцях: Вільяреал йде шостим з 38 очками, а Бетіс набрав 42, тримаючись п'ятим. До зони ЛЧ "вердібланкос" не вистачає трьох очок.

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