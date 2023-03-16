Після фінального свистка у матчі-відповіді над Сантьяго Бернабеу залунала культова пісня "You'll Never Walk Alone", яка є гімном фанатів Ліверпуля. Це була не помилка відповідального за звук, а цілком спланована акція подяки після вчинку "червоних" на Енфілді. Тоді команди провели хвилину мовчання на честь легенди Реала Амансію, який помер 21 лютого. Екс-нападник Ліверпуля Кенні Далгліш символічно підніс квіти до фанатського сектора мадридців.

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"Ліверпуль був з нами на Енфілді. Вони показали жест величі, гідний справді великого клубу, і ми хотіли відповісти їм взаємністю. Це найменше, що ми могли зробити. Незалежно від того, що відбувається на полі, клуби такого рівня повинні демонструвати свою велич і повагу один до одного", – Marca цитує директора Реала Еміліо Бутрагеньйо.

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️ El Liverpool tuvo un precioso gesto con el Madrid en Anfield



Y hoy en el Bernabéu sonó el 'You'll Never Walk Alone' al terminar el partido, con la gente de pie y aplaudiendo



@jigochoa pic.twitter.com/yKi0qdlEsI — MARCA (@marca) March 15, 2023

На полі мадридці зовсім не жаліли Ліверпуль – перемога 1:0 після принизливого побиття 5:2 в Англії.

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