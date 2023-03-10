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Мбаппе визнав безпорадність ПСЖ перед Баварією: "Зараз це наш максимум, от і все"

Реал не хоче вступати в жодні переговори з ПСЖ, тому чекатиме літа 2024 року, коли завершується чинний контракт Мбаппе. Нападник має пункт продовження ще на один сезон, але нинішні реалії зовсім не сприяють його активації. Реал готовий зробити нову пропозицію Кіліану після гучного провалу 2022 року.

Тоді всі також чекали переїзду Мбаппе у столицю Іспанії на правах вільного агента, але в останній момент він передумав і продовжив угоду з ПСЖ. Боси "вершкових" не забули зради, яку влаштував чемпіон світу, тому будуть вимагати публічних вибачень перед клубом і фанатами Реала.

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