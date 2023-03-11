Реал хоче бути готовим до будь-якого рішення суду у справі Барселони та Енрікеса Негрейри.

Мадридський клуб випустив заяву за мотивами звинувачень, які прокуратура вчора висунула каталонцям.

Барселона буде відповідати в суді і може припинити існування – прокуратура висунула звинувачення за справою Негрейри

"Враховуючи серйозність звинувачень, висунутих прокуратурою Барселони проти ФК Барселона та двох її президентів за обґрунтованими підозрами в корупції, а також їхні стосунки з колишнім віце-президентом Технічного комітету суддів Енрікесом Негрейрою, президент завтра, 12 березня, о 12:00 терміново збирає Раду директорів, щоб ухвалити рішення про дії, які Реал вважатиме доцільними у зв'язку з цим питанням", – інформує прес-служба "вершкових".

Нагадаємо, Барселону підозрюють у багаторічній нечесній співпраці з Негрейрою, який забезпечував клубу "правильних" суддів і певні привілеї.

Барселона ризикує вилетіти з Прімери? Каталонці могли працювати з суддями, в Мадриді кричать про "Кальчополі"