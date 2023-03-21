Мадридський Реал уважно стежить за ситуацією навколо 19-річного Джуда Беллінгема. Але конкуренція за гравця доволі жорстока. Манчестер Сіті також претендує на молодого таланта і впевнений, що угоду вдасться підписати.

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На випадок, якщо Беллінгем переїде в Англію, "вершкові" мають план B. Як повідомляє ESPN, Реал спробує залучити у свою команду Бернарду Сілву. 28-річний гравець минулого літа висловив бажання покинути Манчестер Сіті, і воно може здійснитися. "Містяни" можуть попрощатися з португальцем, якщо отримають вигідну пропозицію.

Контракт Бернарду Сілви діє до 2025 року. В цьому сезоні за Манчестер Сіті він зіграв у 25 матчах. В активі португальця чотири голи та п'ять результативних передач.

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