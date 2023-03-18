Півзахисник Мілана Браїм Діас завершить виступи в Італії та повернеться на батьківщину.

Хавбек на правах оренди з Реала виступає у футболці "россонері" вже 3 роки. Але цей сезон є для нього останнім в Італії, стверджує Фабріціо Романо.

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Мадрид вже ухвалив рішення повернути Браїма. Ціль "бланкос" – пролонгувати чинну до 2025 року співпрацю та з нового сезону заграти його у першій команді. Чудові виступи на Сан-Сіро остаточно переконали іспанців.

Діас, який є одним із лідерів Мілана, цього сезону провів 30 поєдинків (5 голів та 2 асисти). Наразі він зосереджений на Лізі чемпіонів, адже у чвертьфіналі протистоятиме Наполі.

Окрім 23-річного хавбека, Реал влітку поверне ще й Франа Гарсію, який виступає за Райо Вальєкано на правах оренди.

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