Чемпіонат ОАЕ, 19 тур

Аль-Вахда – Аль-Айн – 0:3

Голи: Єдвай, 25, Лаба, 65, Канеду, 68

Вилучення: Алькарбі, 56 (АВ)

Команда Реброва отримала шанс вийти в лідери турнірної таблиці, але суперник був непростим. Аль-Вахда мала стільки ж очок (37) і може похизуватися 3 гравцями з великим досвідом на рівні АПЛ – хавбеки Аллан, Адріен Сілва і вінгер Матеус Перейра.

Гості вийшли вперед завдяки курйозному голу Єдвая на 25-й хвилині. Віце-чемпіон світу явно планував верхову передачу, але м'яч з відстані 35 метрів ідеально закрутився під поперечку воріт.

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حصرياً على #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/8Ien877UPw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 10, 2023

В дебюті другої половини Аль-Вахда залишилася в меншості – Алькарбі покарали прямою червоною за грубий підкат в центрі поля. Підопічні Реброва швидко скористалися перевагою, добивши суперника подвійним ударом. Лаба з кількох метрів заніс м'яч у ворота, а Канеду замкнув простріл лівого захисника Еріка. Бразилець видав розкішний спринт, нагадавши, чому ним цікавився Шахтар.

Аль-Айн здобув другу поспіль перемогу 3:0 і принаймні тимчасово вирвався на вершину. Завтра команду Реброва можуть посунути Аль-Ахлі (-1 очко) та Аль-Васл (-2).

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